 

Мнение: Хабаровские орнитологи заботятся о своих птицах, но так же не любят воронье

20.07.2020, 14:19, Разное

Почему то, когда я впервые увидел этот призыв из Хабаровска, мне сразу вспомнилась легендарная речь Остапа Бендера о «Помощи беспризорным детям». Но если в «12 -и стульях» эта речь вызывала улыбку, но призыв «хабаровских орнитологов» очень серьёзный документ.

Демократические институты в России столь сильны, что митинговать в защиту своих прав практически невозможно. 

И народ до последнего не хочет нарушать пусть такие, но законы. 

Люди имеют право бороться за свои права и свободы. Вся эта история с Фургалом выглядит нелепой- быть не может, чтобы спецслужбы не знали о его криминальном прошлом, такого «плохого» человека нельзя допускать до власти- это очевидно. И вдруг, спустя 20 лет, когда он становится неугодным, «случайно вспоминают» его грехи. Очевидный бред. 

Однако люди устали, что их считают идиотами. А еще больше людям не нравится, что за них решают. У каждого есть своё отношение к этой истории, мне, допустим, больше всего омерзительно то, что во всех СМИ это просто замалчивается.

Так, что….. Если мы ЕДИНЫМ строем начнем помогать голубям,  есть шанс прогнать вороньё. Как считаете?

Источник: Теория элит





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