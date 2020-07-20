Мнение: Хабаровские орнитологи заботятся о своих птицах, но так же не любят воронье

20.07.2020, 14:19, Разное

Почему то, когда я впервые увидел этот призыв из Хабаровска, мне сразу вспомнилась легендарная речь Остапа Бендера о «Помощи беспризорным детям». Но если в «12 -и стульях» эта речь вызывала улыбку, но призыв «хабаровских орнитологов» очень серьёзный документ.

Демократические институты в России столь сильны, что митинговать в защиту своих прав практически невозможно.

И народ до последнего не хочет нарушать пусть такие, но законы.

Люди имеют право бороться за свои права и свободы. Вся эта история с Фургалом выглядит нелепой- быть не может, чтобы спецслужбы не знали о его криминальном прошлом, такого «плохого» человека нельзя допускать до власти- это очевидно. И вдруг, спустя 20 лет, когда он становится неугодным, «случайно вспоминают» его грехи. Очевидный бред.

Однако люди устали, что их считают идиотами. А еще больше людям не нравится, что за них решают. У каждого есть своё отношение к этой истории, мне, допустим, больше всего омерзительно то, что во всех СМИ это просто замалчивается.

Так, что….. Если мы ЕДИНЫМ строем начнем помогать голубям, есть шанс прогнать вороньё. Как считаете?