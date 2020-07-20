Путин анонсировал строительство серии универсальных десантных кораблей после испытаний

20.07.2020, 14:16, Новости дня

Строительство в РФ серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух, сообщил президент Владимир Путин.

«Нам нужно, в таком обновленном виде это первые корабли. У нас предусмотрена и программа испытаний, и программа даже еще дополнительных конструкторских работ, изучения того, как они будут себя вести. Поэтому, да, мы планируем это делать, но по результатам практики применения», – передает РИА «Новости» ответ Путина на соответствующий вопрос рабочего.



