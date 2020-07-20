Коронавирус нашли в крови донора, симптомы болезни у которого исчезли 40 дней назад
20.07.2020, 14:10, Разное
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Врачи обнаружили РНК коронавируса SARS-CoV-2 в крови донора крови, у которого симптомы болезни исчезли более 40 дней назад. Этот случай ученые из Медицинской школы Стэндфордского университета (Stanford University School of Medicine) описали в журнале Annals of Internal Medicine.
Доноры крови, которые бессимптомно болеют COVID-19, могут представлять опасность. Они указывают, что в донорской крови ранее уже находили коронавирус. Но в случаях, которые были описаны раньше, сдача крови происходила на ранних стадиях инфекции. Новый случай рассказывает о человеке, который формально по всем параметрам подходил для донорства.
Донор, случай которого описывают ученые, пришел сдавать кровь добровольно в середине апреля. Его кровь была проверена на SARS-CoV-2 в рамках программы, которую организовал Стэндфордский университет.
Описанный донор переболел легким простудным заболеванием, симптомы которого были похожи на проявления COVID-19, в начале марта. Тогда он жаловался на ломоту в теле и боль в горле без повышения температуры. Он не обращался за медицинской помощью и не был проверен на SARS-CoV-2.
После того как у донора в крови обнаружили РНК SARS-CoV-2, ему провели тест на вирус с мазком из носа. Он оказался отрицательным.
Ученые считают, что этот случай может быть поводом для волнения. Дело в том, что современные рекомендации по переливанию крови не рекомендуют проверять кровь на коронавирус у всех доноров. Одного случая недостаточно для изменения руководства, но в Стэндфордской клинике планируют продолжить массовое тестирование крови на SARS-CoV-2.
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