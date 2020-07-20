 

Путин заявил об укреплении боевого потенциала РФ новыми АПЛ

20.07.2020, 14:08, Новости дня

Новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России, сообщил президент Владимир Путин на церемонии закладки военных кораблей на заводе «Залив».

«Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности», – сказал он на церемонии закладки кораблей в Керчи.

Путин отметил, что в понедельник на трех ведущих верфях РФ одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны.

«Здесь, в Керчи это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» – два фрегата. А в Северодвинске, на «Севмаш» предприятии два атомных подводных крейсера», – сказал он.

Он добавил, что доля современных кораблей в ВМФ РФ к 2027 году должна превысить 70%.

«За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%», – цитирует ТАСС Путинаа.

«Будем и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники», – передает РИА «Новости» слова президента России.

Он добавил, что порядка 60 российских военных кораблей и судов обеспечения находятся сейчас в мировом океане.

«В ключевых районах мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них в дальней морской зоне», – сказал Путин, отметив, что такие походы российские корабли проводят последнее время на постоянной основе.





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