Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией

20.07.2020, 14:08, Новости дня

Эксперты Высшей школы экономики проанализировали, как разные страны противостояли пандемии коронавируса, изучив медицинский, социальный и экономический срезы. В агрегированном рейтинге РФ заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.

Институт государственного и муниципального управления и Дирекция по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ провели исследование «Насколько успешно разные страны противостояли эпидемии COVID-19?» и построили рейтинг эффективности противодействия коронавирусу.

«За последние несколько месяцев сотни научных коллективов по всему миру изучают природу вируса, реакции правительств, общественные настроения в связи с пандемией. Мы понимаем, что с подобными вызовами мы можем столкнуться в будущем, и нужно иметь комплексные оценки устойчивости стран к подобным стрессам. Данный рейтинг – одна из возможных оценок. Мы должны понимать наши сильные и слабые стороны, в перспективе изучать лучшие практики у лидеров рейтинга», – сообщил проректор, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

Авторы исследования рассматривали три среза: медицинский – результаты системы здравоохранения и сохранение жизней, социальный – сохранение доходов и занятости граждан и обеспечение доступности образования, экономический – минимизация ущерба для экономики. По каждому срезу были определены свои компоненты для оценок и построены сводные рейтинги, а затем был сформирован агрегированный рейтинг. В начальную выборку было включено 48 стран с суммарной численностью населения 6,35 млрд человек (82,5% населения мира).

В итоговом рейтинге РФ заняла 7-е место с 68 баллами из 100 возможных, уступив Австралии (78 баллов), Польше (75), Японии (74), Чехии (74), Германии (73) и Австрии (70). По медицинскому срезу у РФ 6 место (77 баллов, в лидерах здесь также Австралия), по социальному срезу – 18-е место (72 балла), по экономическому – 12-е место (57 баллов). Лидером в социальном рейтинге стала Германия, в экономическом – США. Но США оказались только на 6 месте с конца в медицинском срезе.

Высокое шестое место в медицинском рейтинге РФ обеспечили хорошие показатели практически по всем его компонентам. Так, по мощности системы здравоохранения (учитывает количество больничных коек, врачей и среднего медперсонала на 100 тысяч населения) РФ находится на 6-м месте, по количеству тестов на COVID-19 – на втором месте, уступая только Великобритании и опережая Израиль.

«Широкомасштабное тестирование – также один из возможных вариантов для сдерживания распространения вируса», – отмечается в исследовании.

По показателю «пиковой нагрузки» – максимального количества новых случаев за 30 дней на 100 тыс. населения, который также учитывался в медицинском рейтинге, – РФ оказалась в середине списка.

«В частности, ограничительные меры правительства в РФ позволили сгладить пик инфицирования. Поэтому в рейтинге пиковой нагрузки положение РФ выше, чем при сравнении случаев инфицирования в целом», – поясняют автора рейтинга.

Что касается смертности от COVID-19, то по этому показателю РФ оказалась в числе стран с низким уровнем числа смертей на 100 тыс. населения (менее 5). Антилидером по количеству смертей на 100 тыс. населения является Бельгия, где этот показатель превышает 30, за ней следуют Великобритания и Испания. Наиболее низкие показатели смертности в Китае, Австралии, Японии и Южной Корее. Необходимо подчеркнуть, что официальные показатели смертности корректировались с учетом возрастной структуры населения, это позволяет учесть демографические различия между странами.

В социальном рейтинге наиболее высокие позиции у РФ в компоненте «изменение занятости», которая показывает, насколько эффективны были действия государства и бизнеса для сохранения стабильности на рынке труда.

«России благодаря принятым мерам господдержки удалось избежать заметного сокращения занятости – за март-май 2020 г. было потеряно менее 1,1 млн рабочих мест. По эффективности мер поддержки рынка труда РФ занимает 6 место в мире, уступая лишь Польше и некоторым странам Западной Европы», – говорится в исследовании.

В то же время, по оценкам экспертов, в РФ достаточно сильно просел потребительский спрос, что является свидетельством серьезного падения доходов, а также выросла стоимость лекарств и средств индивидуальной защиты (маски, санитайзеры, дезинфицирующие средства).

Для того, чтобы оценить успешность адаптации систем образования в период эпидемии, был построен специальный агрегированный индикатор, который учитывает такие параметры, как технологии сохранения учебного процесса, проведение экзаменов в школах и так далее. По этому показателю РФ занимает 10 место с 75 баллами, среди лидеров – Австрия, Германия, Израиль и Канада.

В экономическом рейтинге лучшие позиции РФ занимает в компонентах по улучшению деловой активности (6 место из 23 стран, по которым рассчитываются соответствующие индексыPMI, на 1 месте – Австралия), изменению локальной мобильности населения (8 место, в лидерах – Швеция) и изменению транспортной связности (2 место после Китая). По степени устойчивости интернет-инфраструктуры РФ оказалась в середине рейтинга (20 место), а по размерам бюджетных стимулов для экономики на 30 месте – МВФ оценивает размер российской антикризисной программы в 3,4% ВВП.

Все первичные данные, которые использовались для расчетов, а также сами рейтинги, выложены в специальном репозитарии на Github.

«Раскрытие исходных данных, а также результатов расчетов позволит использовать их другим исследователям, а также отвечает современным требованиям информационной открытости», – отмечает Марсель Салихов из Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, один из авторов исследования.

Отметим, что на прошлой неделе было выявлено рекордное число случаев коронавирусной инфекции за сутки – 230 тыс. 370, скончались 5 тыс. 285 человек. Между тем, в РФ пик эпидемии коронавируса пройден.