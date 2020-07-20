Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»

20.07.2020, 14:08, Новости дня

Задержаны трое подозреваемых в нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийстве его пожилой сестры в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины в ходе разбойного нападения задержаны подозреваемые. Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 годов рождения, и уроженец города Санкт-Петербург, 1982 года рождения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что при задержании у подозреваемых изъяли вещи, похищенные из дома потерпевших.

Как рассказали в администрации Новомаргаритовского сельского поселения, после разбойного нападения на его дом, бывший директор «Ростсельмаша» находится в реанимации.

«Кости целы, внутренние органы целы, очень сильно зашиблен мозг, сотрясение. Ему нужна помощь (медицинская), он находится в реанимации», – сообщили в администрации поселения.

Отмечается, что сестру экс-директора «Ростсельмаша» Аллу родственники решили кремировать и похоронить в Ростове-на-Дону рядом с матерью.

Напомним, 19 июля на территории домовладения в селе Новомаргаритово было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же был найден 83-летний хозяин дома. Стало известно, что хозяином дома оказался бывший директор «Ростсельмаша». Возбуждено уголовное дело.