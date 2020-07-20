Шмыгаль: В Украине летальность от коронавируса составляет 2,5%

20.07.2020, 14:06, Новости дня

В Украине летальность от коронавируса составляет 2,5%. Об этом 20 июля во время совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает сайт главы государства.

По словам Шмыгаля, показатель летальности от коронавирусной инфекции в Украине находится на умеренном уровне.

Также глава Кабмина отметил, что с начала эпидемии в Украине провели 877 тыс. тестов на COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что количество ежедневных тестирований в стране постоянно наращивается.

26 июня глава Минздрава сообщал, что летальность от коронавирусной инфекции в Украине составляет 2,6%.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человека. Это наименьшее количество новых случаев с 13 июля, когда их было выявлено 638.

Всего по состоянию на 20 июля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине увеличилось до 59 493, скончалось 1498 человек, вылечилось 31 439 больных.