Умер режиссер «Волшебника Изумрудного города»

20.07.2020, 13:48, Новости дня

Режиссер «Приключений Незнайки и его друзей» и «Волшебника Изумрудного города» Александр Боголюбов умер в возрасте 86 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», – передает ТАСС сообщение Союза.

Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Работал режиссером в Одесской киностудии, студии «Киевнаучфильм», а также «Мульттелефильм». Был режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения «Экран».

Выступил режиссером игровых фильмов «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня» (совместно с В. Чеботаревым) и анимационных фильмов «Бумеранг», «Приключения Незнайки» и «Волшебник Изумрудного города».