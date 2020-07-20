В Петербурге заложили два фрегата проекта 22350

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20.07.2020, 13:48, Новости дня

Закладка двух фрегатов модернизированного проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» состоялась на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

Закладные доски к секциям двух кораблей установили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Корабли проекта 22350 – серия российских многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, предназначенных для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок в дальней морской и океанской зонах, отражения атак с применением средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей, передает ТАСС.

Все фрегаты семейства проекта 22350 являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс». На вооружении кораблей первой версии проекта по два универсальных стрельбовых ракетных комплекса, каждый из которых рассчитан на восемь ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс».

Напомним, 15 июля приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).





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