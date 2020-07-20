Раскрыты заработки Мирославы Карпович

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20.07.2020, 13:37, Разное

Несмотря на долгое отсутствие ролей в кино, артистка хорошо зарабатывает. Девушка ездит на гастроли с театральными постановками. За один выход на сцену она получает от 150 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, Мирослава Карпович зарабатывает на рекламных контрактах и озвучивании мультфильмов. К слову, артистка приобрела квартиру в Москве еще в конце 2000-х, во времена съемок сериала “Папины дочки”.

Некоторые считают, что инициатором романа с Павлом Прилучным была именно Мирослава Карпович. Якобы он для нее – выгодная партия. Однако, судя по всему, гонорары звезды вполне могут быть сопоставимы с доходами актера.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Дек 2018 в 11:59 PST

По слухам, соседи заметили молодую артистку в его загородном доме. Они уточнили, что девушка быстро освоилась там. Знаменитости комментариев по поводу своих отношений не дают.

Напомним, что Мирославу Карпович видели на отдыхе в Крыму с артистом и его детьми, которых родила Агата Муцениеце. Судя по появившимся в интернете кадрам, актриса отлично ладила с дочерью и сыном спутника.





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