 

Северный флот провел десантную операцию в Баренцевом море

20.07.2020, 13:30, Новости дня

Разнородные силы Северного флота провели в Баренцевом море десантную операцию в рамках розыгрыша тактических эпизодов контрольных учений, проводимых в ходе внезапной проверки боеготовности войск и сил,сообщили в пресс-службе флота.

«Высадку морского десанта на необорудованное побережье полуострова Средний из акватории Мотовского залива Баренцева моря при поддержке разнородных сил и авиации осуществил десантный отряд Северного флота», – передает ТАСС сообщение СФ.

В составе отряда с десантом действовали большой десантный корабль «Кондопога» и три десантных катера «Николай Рубцов», ДКА-148 и ДКА-182.

Большой противолодочный корабль «Североморск» и малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Юнга» осуществили противолодочное охранение десантного отряда. Охранение десантного отряда от надводных кораблей условного противника, а также огневую поддержку высадки морского десанта обеспечила корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет».

С воздуха десант поддержали истребители и штурмовики авиации армии ВВС и ПВО Северного флота. На этапе выхода из пунктов постоянной дислокации и непосредственно перед проведением морской десантной операции две корабельно- тральные группы Кольской флотилии разнородных сил осуществили противоминное обеспечение операции.

В данном этапе проверки участвуют более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения Северного флота, шесть тактических корабельных групп, около 10 летательных аппаратов различных типов, более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 3000 военнослужащих Северного флота.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.

В мероприятиях по проверке боеготовности примут участие РСЗО «Торнадо-С», а также ЗРК С-400, С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Было также опубликовано видео внезапной проверки войск.





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