Генпрокуратура признала нежелательными семь НКО из США и Британии

20.07.2020, 13:30, Новости дня

Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ шести неправительственных организаций из США и одной из Великобритании, информирует пресс-служба ведомства.

«Деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России», – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры, не уточнившей другие детали.

Нежелательными признаны «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае», «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун», «Друзья Фалуньгун», «Врачи против насильственного извлечения органов», «Буддистское сообщество «Родники дракона» (все из США), а также «Европейская ассоциация «Фалунь Дафа» (Великобритания).

Минюст в дальнейшем внесет эти НКО в официальный список нежелательных.

Напомним, в апреле Минюст признал нежелательной американскую НКО Project Harmony.