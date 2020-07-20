Генпрокуратура признала нежелательными семь НКО из США и Британии

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20.07.2020, 13:30, Новости дня

Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ шести неправительственных организаций из США и одной из Великобритании, информирует пресс-служба ведомства.

«Деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России», – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры, не уточнившей другие детали.

Нежелательными признаны «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае», «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун», «Друзья Фалуньгун», «Врачи против насильственного извлечения органов», «Буддистское сообщество «Родники дракона» (все из США), а также «Европейская ассоциация «Фалунь Дафа» (Великобритания).

Минюст в дальнейшем внесет эти НКО в официальный список нежелательных.

Напомним, в апреле Минюст признал нежелательной американскую НКО Project Harmony.





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