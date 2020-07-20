 

Врач рассказал, как подготовить организм ко второй волне COVID-19

20.07.2020, 13:30, Разное

Врач-терапевт первого МГМУ имени И.М. Сеченова Владимир Бекетов рассказал, как подготовить организм ко второй волне COVID-19. Он назвал 5 способов укрепления иммунитета.
Кандидат медицинских наук рассказал «КП», что иммунитет у человека всегда одинаковый независимо от времени года. Однако с наступлением холодов возникает сезонный пик респираторных инфекций, самые опасные из которых это грипп и коронавирус нового типа. Владимир Бекетов отметил, что пандемия SARS-CoV-2 продолжается и это несмотря на летнюю жару и влажность. Эксперт подчеркнул, что своевременно сделанная вакцинация защитит от ряда заболеваний, он настоятельно рекомендует всем россиянам, начиная с августа и до октября, сделать прививку от гриппа. Особенно это важно для людей, страдающих заболеваниями лёгких и сердца.

Минздрав и правительство РФ планируют масштабную вакцинацию, отечественными учёными разрабатывается квадривалентная вакцина, защищающая от четырёх типов вируса гриппа одновременно. Данная вакцина, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, одна из лучших в мире. Владимир Бекетов советует обезопасить себя от пневмонии, сделав прививку от пневмококковой инфекции: если это будет вакцина превенар 13, то защита станет пожизненной, а если пневмовакс или пневмо23, то эти вакцины работают в течение нескольких лет. Доктор заверяет, что нельзя укрепить иммунитет с помощью лекарственных препаратов, БАДов или гомеопатии.

Эксперт рекомендует для здорового иммунитета спать по 8-9 часов в сутки, полноценно питаться с большим количеством клетчатки, употреблять в день не менее двух литров воды. Также необходимо насыщать организм витамином D: для этого достаточно находиться на открытом солнце ежедневно 30-60 минут.





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