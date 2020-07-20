Названа причина смертельной аварии с автобусом в Москве

20.07.2020, 13:23, Разное

Предварительную причину смертельной аварии с участием рейсового автобуса на юго-востоке Москвы озвучил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. За рулем транспортного средства находилась женщина, которая ранее управляла троллейбусом. “Предварительные результаты, то, что мы понимаем со слов водителя, это – не справилась с управлением”, – цитирует чиновника Пятый канал.

Он уточнил, что водитель прошла все необходимые меры медицинского контроля и требующееся обучение. Теперь проанализировать все обстоятельства трагедии предстоит сотрудникам полиции.

Напомним, авария произошла возле дома №15 по Ставропольской улице в районе Люблино на юго-востоке Москвы. После поворота с прилегающей улицы рейсовый автобус протаранил остановку. Произошедшее попало на видео. В результате ДТП скончалась женщина.