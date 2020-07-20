 

В Подмосковье мужчина сжег чужую машину за 1,5 миллиона

20.07.2020, 13:23, Разное

Камеры уличного видеонаблюдения сняли, как к припаркованной возле одного из домов на проспекте Боголюбова в подмосковной Дубне машине подошел злоумышленник. Он разбил переднее боковое стекло, облил бензином салон автомобиля и поджег его с помощью самодельного факела, передает сайт “Подмосковье сегодня”.

В результате автомобиль стоимостью в полтора миллиона рублей изнутри выгорел полностью. Личность поджигателя удалось установить с помощью записей с камер наблюдения. Им оказался 44-летний москвич. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.





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