Сказка о страшном ковиде и кремлевской вакцине

20.07.2020, 13:21, Разное

Сенсация дня: политическая и бизнес элита России давно защищена от ковидной заразы.

Агентство Блумберг со ссылкой на свидетельства «десятков» анономов уверяет, что лучшие люди страны вакцинировались еще в апреле.

Гинцбург, глава НИИ им. Гамалеи, чья вакцина первой из российских прошла клинические испытания, на просьбу подтвердить или опровергнуть сей факт, отправил журналистов в Минздрав.

Можно было бы посмеяться над этой новостью, как над очередной байкой о кремлевской чудо-таблетке, которая что хошь лечит, а еще стройнит, добавляет мужской силы, женских чар и омолаживает. Ее вариацию, кстати, весной уже прокидывали через политического предсказателя Валерия Соловья : он уверял, что у Кремля есть таблетка от короны, а премьеру Мишустину ее не дали, лечили как простолюдина.

Но в связи со вбросом версии про кремлевскую вакцину да еще в западное агентство, более правдоподобной представляется пиар-версия. С одной стороны, это «наш ответ Чемберлену» – зачем нам хакать ваши вакцины, когда у нас своя давно есть. Но главное – это продвижение продукции института им. Гамалеи. Чем сейчас активно занимается РФПИ. Именное его глава Дмитриев, а не ученые, теперь рассказывает об успехах вакцины: о договоренности тестировать ее не только в РФ, но за границей, о переговорах о ее производстве в других странах и т.п.

И сказка про Кремль тут весьма кстати. Одно дело – одна из сотни вакцин, которые сейчас разрабатывают в мире, другое дело – та самая , которая, может (пресс-Песков отрицает), самого Путина от короны уберегла.

Почувствуйте разницу.

СерпомПо