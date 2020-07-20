Лидеры ЕС продлили переговоры о финансовой помощи в связи с пандемией

20.07.2020, 13:18, Новости дня

Лидеры Европейского Союза утром в понедельник взяли перерыв на переговорах, которые продолжаются четвертый день и направлены на согласование бюджета объемом 2 триллиона долларов и финансовой помощи членам Евросоюза, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Переговоры, которые планировалось завершить в субботу, возобновятся во второй половине понедельника.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на переговорах наметился прогресс, а канцлер Австрии Себастьян Курц сказал, что, хотя переговоры были тяжелыми, «возможно, мы будем очень довольны сегодняшним результатом».

Последние несколько дней выявили раскол, где по одну сторону оказались пять богатых северных европейских стран – Австрия, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция, а по другую – южные страны, которые больше всего пострадали от коронавируса, и пользуются поддержкой Германии и Франции.

Северные страны выступают за строгий контроль над расходами в рамках любого соглашения, в то время как другие страны, в частности, Италия и Испания, хотят свести такие условия к минимуму.

В странах ЕС от COVID-19 умерло 135 тысяч человек, а Италия, Франция и Испания вошли в число стран мира с наибольшими людскими потерями.

Карантинные меры, введенные правительствами многих стран, чтобы остановить распространение вируса, нанесли ущерб экономике ЕС. По прогнозам экспертов, она сократится на 8,3 процента в этом году