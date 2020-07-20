Море слез и нецензурная брань: Канье Уэст провел первую встречу с избирателями

20.07.2020, 13:18, Разное

Канье Уэст, который зарегистрировался в качестве кандидата для участия в выборах президента США, провел свое первое мероприятие в рамках предвыборной гонки. Рэпер встретился с избирателями в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон, его выступление длилось около часа. К публике он вышел в бронежилете, его голову украшали выбритые цифры “2020”. Говорил Канье без микрофона, и говорил о разном, вновь спровоцировав слухи о своем психическом нездоровье.

В частности, нескольким сотням человек, пришедшим на встречу, он высказал свое мнение на тему абортов. Уэст заявил, что его отец убеждал его мать сделать аборт. Да и он сам говорил об этом с Ким Кардашьян во время ее первой беременности, но они решили сохранить ребенка. Признаваясь в этом, Уэст заплакал:

Канье Уэста могло не быть, так как мой отец был слишком занят.

Канье отметил, что он против запрета абортов, предложив оказывать финансовую помощь семьям, причем внушительную:

Каждой, у кого рождается ребенок, – миллион долларов. У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею.

Во второй раз Уэст заплакал, когда говорил о своей покойной матери Донде, ушедшей из жизни в 2007 году. Нередко во время выступления Канье использовал нецензурную брань, чередуя ее с цитатами из Библии:

Демократам плевать на темнокожих. Политики, Америка, Трамп или Канье Уэст не могут освободить нас. Единственное, что может дать нам свободу, – это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной.

Высказал Уэст и свое мнение о том, получится ли у него победить на выборах: “Мне плевать, стану я президентом или нет”.

Канье УэстНапомним, в начале июля Канье Уэст поделился со своей многомиллионной аудиторией в Twitter, что планирует баллотироваться на должность главы государства. Его тут же поддержал миллиардер и глава компании Space X Илон Маск, написав в соцсетях, что Уэст может рассчитывать на его “полную поддержку”. 14 июля издание New York Magazine со ссылкой на руководителя компании, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании, сообщило, что Уэст отказался от участия в выборах и распустил всю свою команду. А незадолго до этого, 9 июля, издание TMZ со ссылкой на собственных инсайдеров писало, что музыкант переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором мания чередуется с депрессией. 15 июля выяснилось, что Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов. Документы Канье подал в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки – в других штатах Уэст эти сроки уже пропустил.