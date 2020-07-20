 

Агата Муцениеце впервые вышла в свет после скандала с экс-супругом Павлом Прилучным

20.07.2020, 13:17, Разное

После вынужденного карантина Агата Муцениеце впервые вышла в свет, посетив красную дорожку фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Это первое публичное появление после скандала с экс-супругом Павлом Прилучным – звездой сериала «Мажор».
Актриса появилась на мероприятии в наряде с экстремальным декольте, на который многие обратили внимание. Платье подчеркнуло идеальную грудь знаменитости. Фанаты Агаты Муцениеце считают, что Павел Прилучный будет еще «плакать» и «кусать локти», так как потерял такую красивую женщину.

О расставании звезд стало известно в феврале, после чего экс-супруга обвинила актера в том, что он поднял на нее руку в нетрезвом виде. В результате они разъехались, и журналисты на некоторое время оставили этот вопрос. Однако вскоре всплыли подробности личной жизни Павла Прилучного, который был замечен на отдыхе в Крыму со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Артист познакомил свою новую возлюбленную со своими детьми, однако бывшая жена не давала на это согласие. Агата Муцениеце заявила, что отпускала сына и дочь на море только с отцом. Папарацци сняли, как актеры отдыхают с детьми Павла Прилучного в крымском аквапарке. В некоторых СМИ появилась информация о том, что Мирослава Карпович сама наняла фотографов, чтобы общественность узнала о ее романе с коллегой.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Элла Суханова рассказала о специфике кормления грудью с имплантами

30.05 / Разумовская из “Солдаток” получила предложение руки и сердца прямо на шоу

15.03 / Мнение: Письмо: “Закрыть глаза на флирт не мог”

22.05 / “Вторая волна неминуема”: вирусолог предупредил россиян

09.07 / Китайская компания завершила проходку нового перегонного тоннеля московского метро

16.03 / Мнение: Про знакомства через блог

13.05 / Мнение: Как держится российский бизнес, рост безработицы на 20 миллионов и беспилотник Яндекса в Сколково

16.06 / Федосеева-Шукшина ждет извинений от Бари Алибасова перед ее дочерью

18.06 / Российские ученые изобрели способ устранить необратимые последствия COVID-19 для организма

01.06 / Мнение: Упрощенный порядок обнуления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска