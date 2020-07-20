Агата Муцениеце впервые вышла в свет после скандала с экс-супругом Павлом Прилучным

20.07.2020, 13:17, Разное

После вынужденного карантина Агата Муцениеце впервые вышла в свет, посетив красную дорожку фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Это первое публичное появление после скандала с экс-супругом Павлом Прилучным – звездой сериала «Мажор».

Актриса появилась на мероприятии в наряде с экстремальным декольте, на который многие обратили внимание. Платье подчеркнуло идеальную грудь знаменитости. Фанаты Агаты Муцениеце считают, что Павел Прилучный будет еще «плакать» и «кусать локти», так как потерял такую красивую женщину.

О расставании звезд стало известно в феврале, после чего экс-супруга обвинила актера в том, что он поднял на нее руку в нетрезвом виде. В результате они разъехались, и журналисты на некоторое время оставили этот вопрос. Однако вскоре всплыли подробности личной жизни Павла Прилучного, который был замечен на отдыхе в Крыму со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Артист познакомил свою новую возлюбленную со своими детьми, однако бывшая жена не давала на это согласие. Агата Муцениеце заявила, что отпускала сына и дочь на море только с отцом. Папарацци сняли, как актеры отдыхают с детьми Павла Прилучного в крымском аквапарке. В некоторых СМИ появилась информация о том, что Мирослава Карпович сама наняла фотографов, чтобы общественность узнала о ее романе с коллегой.