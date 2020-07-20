Германский эксперт оценил грозящий ЕС коронавирусный раскол

20.07.2020, 13:16, Новости дня

«Если правительствам придется «доить» свое население ради общей либеральной Европы, резко усилится оппозиция со стороны евроскептиков и правых. Аргумент «давайте жертвовать ради спасения Европы» уже не работает», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, говоря о нежелании богатого севера Европы помогать пострадавшим от COVID-19 южным странам ЕС.

«В наибольшей степени переговоры в Брюсселе по поводу французско-немецкого пакета помощи, осложняет позиция четырех стран – Дании, Нидерландов, Австрии и Швеции. Помимо кальвинистского менталитета – убежденности, что деньги надо тратить с умом, в этих странах сильны правые движения. И правители перечисленных государств просто боятся потерять власть, если согласятся на план помощи другим странам ЕС», – отметил германский политолог Александр Рар.

В Брюсселе уже четвертый день тянется рассчитанный на сутки-двое чрезвычайный саммит Евросоюза, отмечает Deutsche Welle. Президенты и главы правительств стран ЕС не могут договориться по поводу формирования фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса. «Завис» и проект семилетнего бюджета ЕС.

Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия выступили против планов Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 млрд евро из пакета объемом 750 млрд на основе безвозмездной субсидии. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте посетовал, что наиболее острая дискуссия идет с руководителем кабмина Нидерландов Марком Рютте.

«Сумма помощи просто колоссальна, – отметил Рар. – Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен к этим 500 добавила еще 150 миллиардов, чтобы показать, что ее организация тоже не бездействует. Откуда брать эти деньги? Конечно, выделять из национальных бюджетов стран ЕС. И даже, возможно, включать печатный станок».

Грозящий Евросоюзу раскол по поводу помощи наиболее пострадавшим странам будут «залатывать» Германия и Франция, полагает собеседник. «Мне кажется, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон не допустят провала переговоров. Не получится сейчас, ограничатся малыми суммами и назначат новую встречу через месяц. А сами за кулисами будут «выкручивать руки» несогласным, – отметил Рар. – Но этот вопрос на повестку дня обязательно вернется. Раньше ведь это всегда удавалось лидерам ЕС. Но пока Голландия и Австрия выглядят «крепкими орешками». И фронт недовольных постоянно растет».

Лидеры стран Евросоюза уже не в первый раз пытаются согласовать бюджет на 2021–2027 годы. Февральский саммит, после двух дней напряженных переговоров, также окончился безрезультатно. Если достичь соглашения вновь не удастся, финансирование главных программ Евросоюза может быть заблокировано.



