 

Кремль спросили о якобы скрывающемся в РФ бывшем топ-менеджере Wirecard

20.07.2020, 13:16, Новости дня

Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером немецкой компании Wirecard («Уайркард») Яном Марсалеком, который якобы скрывается в РФ после обвинений в мошенничестве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, ничего не известно», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли Кремлю что-то об этой истории, передает ТАСС.

Напомним, 19 июля немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщила, что бывший член совета директоров Wirecard Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб.

Издание утверждает, что перед своим бегством в Россию бывший топ-менеджер перевел в Россию из Дубая значительные суммы денег в форме биткойнов.

18 июля журнал Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с группой Bellingcat, сообщил, что Марсалек якобы скрывается от правосудия в Белоруссии или России.

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.





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