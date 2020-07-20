Антиковидная плазма крови не помогает пациентам на ИВЛ — выводы российских врачей

20.07.2020, 13:10, Разное



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Исследование проводили специалисты Федерального медико-биологического агентства, НИИ пульмонологии ФМБА, Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН и Центра крови ФМБА. Результаты своей работы врачи опубликовали в виде препринта в научном журнале «Клиническая практика».

Для исследования были отобраны 146 потенциальных доноров антиковидной плазмы с высоким титром антител, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2, и 86 пациентов, которых разделили на две группы. В первую группу вошли 20 больных в крайне тяжелом состоянии, находящихся на ИВЛ, во вторую — 66 пациентов со среднетяжелым или тяжелым течением COVID-19, которые дышали самостоятельно. Пациенты второй группы были рандомизированы в две когорты в соотношении 2:1, они получали разные виды плазмы — иммунную и неиммунную.

«Применение плазмы реконвалесцентов у пациентов с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии на фоне острой дыхательной недостаточности и проведения ИВЛ не оказало влияния на исход заболевания. Летальность в данной группе составила 60%, что соответствовало летальности пациентов контрольной группы, находящихся на ИВЛ», – пишут врачи.

Во второй группе результаты оказались более обнадеживающие, клиническое улучшение было отмечено в 75% и 51% соответственно. Из 46 человек, получивших антиковидную плазму, искусственная вентиляция легких потребовалась троим, двое из них скончались. У одного из умерших был миелобластный лейкоз, у второго на фоне тяжелого течения COVID-19 после введения плазмы развился отек легкого. В группе, получившей неиммунную плазму, ИВЛ также понадобилась троим пациентам, двое погибли.

«Госпитальная летальность в группе, получившей плазму реконвалесцентов, составила 4,3%, что достоверно ниже общей госпитальной летальности в нашем стационаре, определенной по всем законченным случаям (6,73%), и более чем в два раза ниже летальности в ретроспективно оцененной контрольной группе», – отметили авторы исследования.

Врачи сделали вывод, что плазма крови переболевших COVID-19 не является панацеей, но может быть эффективна для увеличения выживаемости пациентов, которым не требуется искусственная вентиляция легких. Безопасность этого метода лечения авторы признали ограниченной.

Похожие результаты получили в конце мая нью-йоркские врачи, которые сравнили состояние 39 пациентов, имевших тяжелое течение COVID-19 и получавших плазму, с пациентами, которых лечили другими методами.

По результатам исследования выяснилось, что смертность в «плазменной» группе составила 12,8%, в контрольной группе — 24,4%. По словам медиков, эта разница не была статистически значимой, но при исследовании потребностей пациентов в кислороде результаты лечения у больных, получивших плазму, были гораздо лучше. Полученные данные показали, что плазма не увеличивает выживаемость пациентов на ИВЛ, но помогает выздороветь «неинтубированным» пациентам.

«По крайней мере мы выяснили, что есть некоторая польза от реконвалесцентной плазмы», заявила вирусолог Маунт Синай Николь Бувье (Nicole Bouvier).

Ученые предупреждают, что лечение плазмой может не стать панацеей даже в том случае, если будет доказана эффективность этого метода, потому как может не хватить доноров. Объем забираемой плазмы в зависимости от веса донора составляет от 690 до 880 миллилитров — этого достаточно для одного или двух пациентов. Кроме того, группа крови донора должна соответствовать крови реципиента.

Процедура переливания плазмы также сопряжена со множеством рисков для здоровья пациента. В кровь реципиента могут попасть патогенные микроорганизмы, способные вызвать острое повреждение легких, либо же организм может не адаптироваться к добавленному объему крови. В обоих случаях существует риск летального исхода.

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