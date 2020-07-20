 

Юлия Высоцкая в ярком бикини продемонстрировала идеальную фигуру

20.07.2020, 13:09, Разное

Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками фотографиями летнего отдыха. Телеведущая также продемонстрировала идеальную фигуру, надев яркое бикини.
Невзирая на заявления Юлии Высоцкой о том, что за период эпидемии она набрала лишние килограммы и прятать изменившуюся фигуру ей помогают свободные наряды, во время отдыха на побережье показала свою красивую, подтянутую фигуру. На странице в Instagram она опубликовала несколько фото в откровенном бикини, а под постом поделилась размышлениями о своей жизни и о том, что все происходящее помогло ей стать той, кем она является сейчас, а жизнь состоит не только из улыбок, но и слез, печали и отчаяния.

Также Юлия Высоцкая отметила, что если она не находится на море, то это не говорит о том, что его не существует. Подписчики сразу поняли, что фотография архивная, но написали много комментариев о том, что с каждым годом ведущая становится красивее.

Напомним, что больше 20 лет Юлия Высоцкая в браке с Андреем Кончаловским. Пара воспитывает двоих детей Марию и Петра. Из-за аварии, которая случилась в 2013 году Мария впала в кому и проходит реабилитацию в Москве. Семья не комментирует сложившуюся ситуацию.





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