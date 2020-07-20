 

Мнение: Битва за Колумба в Чикаго

20.07.2020, 13:05, Разное

Пострадавшая при попытке снести статую Колумбу в Чикаго.
Местные власти очень не хотели ее убирать, поэтому после начала протестов сначала поставили ее под охрану полицейских, а затем начали прятать от активистов BLM под покрывалом.
Но это не уберегло ее от попыток сноса. Вот во время последней, мадам на фотографии и получила в табло от полиции, после чего снова пошла волна на тему полицейской жестокости.
Полицейские сначала меланхолично смотрели, как статую пытались повалить, но потом пришла отмашка и они пошли мутузить активистов дубинками.

Активисты требуют призвать полицию к ответу и снести Колумба, иначе они грозятся прийти более крупными силами и таки снести Колумба своими силами.
В мэрии заявили, что "расследуют данный инцидент".

Источник: Colonel Cassad





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