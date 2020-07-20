Анастасия Решетова накормила 9-месячного сына курицей из фастфуд-ресторана Тимати

20.07.2020, 12:53, Разное

В микроблоге Instagram Анастасия Решетова показала, как провела вечер в семейном фастфуд-ресторане Тимати. Модель накормила 9-месячного сына Ратмира курицей, чем вызвала споры среди подписчиц.

Анастасия Решетова опубликовала пост и сняла Stories, на которых запечатлено, как сын пробует в первый раз куриную ножку из ресторана своего отца. При этом, Ратмир тянулся и к наггетсам, пока 24-летняя мать снимала еду на столе. Модель прокомментировала, что это «первая в жизни сына серьезная курица». Однако по поводу наггетсов в панировке она отметила, что малышу еще нужно подождать пару лет, чтобы их попробовать. Некоторые пользователи похвалили Анастасию Решетову за то, что она поддерживает семейный бизнес супруга. Однако многие озадачились вопросом, можно ли кормить 9-месячного ребенка едой из фастфуда.

Сына рэперу модель подарила осенью 2019 года. Анастасия Решетова рассказывала поклонникам, что при выборе имени для Ратмира они руководствовались тем, какое у него значение. Кроме этого, звездные родители обращали внимание на происхождение и то, как имя сочетается с отчеством. Для Тимати также роль сыграло то, что так звали его близкого друга, который погиб во время автокатастрофы.