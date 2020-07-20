Кремль опроверг применение Путиным вакцины от коронавируса

20.07.2020, 12:48, Новости дня

Президент Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Она (вакцина) еще не сертифицирована. Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что говорить о вакцинации от коронавируса в РФ пока рано, поскольку еще нет ни одной готовой вакцины, но есть весьма обнадеживающие результаты экспериментального использования.

«Она действительно существует, и действительно на выходе несколько вакцин, об этом наши медицинские власти уже сообщали. Действительно, несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования. Вместе с тем, пока нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации, нужно дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины», – сказал Песков.

Он уточнил, что вакцина будет в первую очередь доступна для тех, кто больше всего нуждается в ней – это люди из групп риска.

Напомним, ранее в понедельник директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал слухами и спекуляцией сообщения о том, что российские элиты якобы получили доступ к вакцине от коронавируса в апреле.



