Германские земли просят Конгресс США не допустить вывода войск

20.07.2020, 12:42, Новости дня

БЕРЛИН – Главы правительств четырех германских земель обратились к членам Конгресса США с просьбой заблокировать планы вывода американских войск из Германии. Об этом свидетельствуют письма, с которыми ознакомились в Reuters в воскресенье.

В июне президент Дональд Трамп заявил, что он намерен сократить численность американского военного контингента в Германии на 9500 человек, доведя ее до 25 тысяч, заявив, что союзник по НАТО не выполняет целевые показатели альянса по расходам на оборону, и обвинив Германию в том, что она эксплуатирует США в торговле.

Главы правительств четырех южных земель, где расположены американские военные базы, адресовали письма 13 американским законодателям, включая сенаторов Митта Ромни и Джима Инхофа.

«Мы просим вас поддержать нас, в то время как мы пытаемся не оборвать узы дружбы, а укрепить их и защитить присутствие США в Германии и Европе в будущем», – написали премьер-министры Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца.

Представитель посольства США в Берлине отказался от комментариев. В июне Вашингтон заявлял, что этот шаг «усилит сдерживание России, укрепит НАТО и приободрит союзников».

Однако главы правительств указали, что американские войска, дислоцированные на их землях, «являются стержнем американского присутствия в Европе и определяют способность НАТО к действиям».