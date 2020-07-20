 

Королева Летиция и король Филипп пошли в кино на фоне закрытия кинотеатров

20.07.2020, 12:40, Разное

В последние недели король и королева Испании активно исполняют свои обязанности, посещая те или иные мероприятия и точки на карте. Так, пара уже успела слетать в первый “послековидный” тур на Канарские острова, затем съездить на популярный среди путешественников мира курорт Майорка, а после – попали в любимую самими испанцами Андалусию, а также Страну Басков. Теперь настал черед вернуться ближе к дому, в родной Мадрид, и посетить там местный кинотеатр. Чем Летиция и Филипп и занялись на этих выходных.

Королева Летиция и король Филипп в кинотеатре

В обычной одежде – джинсах и футболках – и с неизменными масками на лицах супруги прошли мимо бара прямо к автоматам с продажей билетов и приобрели себе два на ближайший сеанс. Какой именно фильм решили посмотреть Летиция и Филипп, не известно. Также пара почему-то не взяла с собой на “киновечер” дочерей – 14-летнюю принцессу Леонор и 13-летнюю принцессу Софию.

Визит монархов в кинотеатры был призван вдохновить других испанцев последовать их примеру и не бояться ходить в кино после пандемии вируса COVID-19. Впрочем, вопреки всем предосторожностям, которые соблюдали Летиция и Филипп, визит в кинозалы по-прежнему может быть опасен. Так, власти другого крупного испанского города, Барселоны, к концу прошлой недели вновь закрыли кинотеатры и клубы и запретили людям собираться группами больше, чем по 10 человек. Это связано с новыми вспышками заражений коронавирусом в этом регионе. Неизвестно, продолжат ли в таких условиях монархи исправно посещать мероприятия – но этот визит в кинотеатр явно будет для Летиции и Филиппа последним в этом месяце.





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