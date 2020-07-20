 

Как вернуть деньги за лечение: государство отдаст до 120 тысяч рублей

20.07.2020, 12:37, Разное

Чтобы подтвердить право социального вычета у работодателя, нужно предоставить в налоговую инспекцию документы из клиники, где проводилось лечение, и заявление. Налоговый кодекс содержит механизмы, которые позволяют вернуть деньги за лечение.

По закону налоговый вычет положен тем, кто обратился за медицинской помощью или понес расходы на покупку лекарств. Вернуть деньги за лечение можно и в инспекции. Для этого надо предоставить в ведомство декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах по форме 2-НФДЛ и пакет подтверждающих документов.

Надежда Ермолаева пояснила, что с помощью налогового вычета каждый может претендовать на уменьшение подоходного налога. Однако на всю сумму рассчитывать не стоит: государство вернет ее процент, ограниченный 120 тысячами рублей. В случае обращения за дорогими медуслугами вычет покроет всю процедуру.

Юрист напомнила, что практически все услуги в налоговых органах можно получить через личный кабинет. Не исключение и возврат денег за лечение.





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