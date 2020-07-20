Коронавирус в России: число зараженных превысило 777 тысяч

20.07.2020, 12:37, Разное

За истекшие сутки коронавирус в России обнаружен у 5 940 граждан. Из 777 486 инфицированных к настоящему моменту вылечились 553 602 пациента – 3 258 за сутки. Скончались 12 427 человек.

В Москве за последние 24 часа выявлено 578 зараженных, в области – 153. В Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области – 236 и 234 соответственно.

В России разрабатывают более 47 вакцин от коронавируса. Одну из них создает Минобороны. В понедельник, 20 июля, завершилось испытание препарата на добровольцах. Они чувствуют себя хорошо.

Группа состояла из 20 человек. Им вводили вакцину, разработанную военным ведомством при участии Центра эпидемиологии имени Гамалеи.

Ранее сообщалось, что одна из вакцин от коронавируса пройдет необходимые процедуры регистрации и будет готова для массового использования с 15 августа. Однако предстоит наладить производство, на что может уйти более месяца.

Ученые не увидели эффекта от закрытия школ в борьбе с эпидемией коронавируса. Исследователи сравнили ситуацию в Финляндии, где закрыли все средние учебные заведения, и в Швеции, где работали начальные школы. Количество заболевших в двух странах среди учащихся оказалось практически одинаковым.

Напомним, что коронавирусом в мире заразились более 14 миллионов человек. В США выявлено свыше трех миллионов инфицированных, два миллиона – в Бразилии, миллион – в Индии.