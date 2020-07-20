Житель Владивостока получил пять суток ареста после акции в поддержку Фургала

20.07.2020, 12:35, Разное

При задержании его избили.

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на 5 суток Антона Ресина, принявшего участие в акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств. Об этом сообщает VL.ru.

Судья признала его виновным в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). При этом на судебное заседание не пустили его адвоката, который теперь планирует подавать жалобу. Ресин — молодой ученый, сотрудник Дальневосточного отделения РАН. Через два дня у него была запланирована защита диссертации.

Мужчину задержали накануне во время митинга: полицейские увезли его участок, долгое время не сообщали родственникам о его местонахождении и составили на него два протокола — о неповиновении сотруднику полиции и об организации несанкционированной акции. Ночь он провел в отделении.

Активист рассказал, что при задержании его избили, сейчас он плохо себя чувствует. «Не представились, документы не предъявили, после этого сразу начали бить. Били целенаправленно, кулаком в лицо», — сказал Ресин, у которого затек кровью правый глаз.

Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала регулярно проходят в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и других городах. Протестующие требуют вести следствие и судить чиновника в его регионе. Напомним, Фургала подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. После задержания его увезли в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народ победил пропаганду. Десятки тысяч жителей на улицах Хабаровска заставили телевизор замолчать