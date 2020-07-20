Новое купе Nissan 400Z станет гибридным

20.07.2020, 12:31, Новости дня

Японская компания Nissan высказала версию о возможном выходе в будущем электрической модификации купе Nissan 400Z.

Глава компании выразил уверенность, что модель с электромотором смогла бы оказаться достаточно востребованной. Вместе с тем ранее специалисты прогнозировали, что новинка Nissan 400Z оснащается 3-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 400 л.с. мощности. В свою очередь, предложенная модель смогла бы существенно опередить по многим параметрам Toyota Supra. Более того, здесь могут предусмотреть электрический генератор на 48 Вольт, за счет чего уменьшится расход топлива.

В передней части расположится исключительно электромотор, тогда как задняя ось получит дополнительный агрегат с двумя турбинами.