 

Ford Mustang Mach-E представлен в виде внедорожника

20.07.2020, 12:31, Новости дня

Известное ателье Abimelec Design продемонстрировало электрический кроссовер на базе Ford Mustang Mach-E.

Однако речь идет лишь о рендерных изображениях, которые показывают автомобиль совершенно с новой стороны. Авторы снимков взяли за основу полноприводную модификацию, которая имеет агрегат на 465 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль имеет увеличенные арки, клиренс, а также обладает усовершенствованными покрышками.

Вместе с тем на крыше теперь предусмотрели дополнительные прожекторы, а в головной оптике предусмотрели улучшенные рассеиватели для более качественного освещения. Эксперты уверены, что данная версия смогла оказаться достаточно востребованной на рынке.  





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Собаки могут ориентироваться по магнитному полю Земли

09.07 / В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

28.06 / Пожилую пару забили до смерти острым металлическим штырем

19.06 / Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

19.05 / В ВОЗ пообещали ответить на ультиматум Трампа

16.06 / Создана программа для поиска родственных связей между животными

17.07 / Таксист избил беременную женщину в Магнитогорске

29.05 / В Новгородском кремле обрушилась облицовка стены

18.05 / Россиянам объяснили, стоит ли перезванивать по незнакомым номерам

22.05 / Сенат утвердил Джона Рэтклиффа на посту директора Национальной разведки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска