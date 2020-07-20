Ford Mustang Mach-E представлен в виде внедорожника

20.07.2020, 12:31, Новости дня

Известное ателье Abimelec Design продемонстрировало электрический кроссовер на базе Ford Mustang Mach-E.

Однако речь идет лишь о рендерных изображениях, которые показывают автомобиль совершенно с новой стороны. Авторы снимков взяли за основу полноприводную модификацию, которая имеет агрегат на 465 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль имеет увеличенные арки, клиренс, а также обладает усовершенствованными покрышками.

Вместе с тем на крыше теперь предусмотрели дополнительные прожекторы, а в головной оптике предусмотрели улучшенные рассеиватели для более качественного освещения. Эксперты уверены, что данная версия смогла оказаться достаточно востребованной на рынке.