 

Ford анонсировал новую модель пикапа к 2021 году

20.07.2020, 12:31, Новости дня

Американский бренд Ford официально презентовал обновленный внедорожник Bronco, что свидетельствует о возможном возвращении в привычную работу после карантина.

Кроме того, специалисты прогнозируют, что в скором времени состоится выход в продажу новой версии Ford Maverick, которая пока остается зашифрованной и не раскрывается публике. Есть предположения, что официальный выход в продажу состоится уже к следующему году, узнать обо всех подробностях автомобиля станет возможным несколько раньше.

Производитель активно функционирует в полном объеме, что позволит выполнить соблюдение сроков без очередных задержек, которые происходили ранее. Эксперты уверены, что модель Ford Maverick является небольшим пикапом, который оснастят передовыми опциями и достойной производительностью.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Экономика: Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

09.07 / В Пермском крае высадили 16,8 млн хвойных деревьев

25.06 / Из-за жары в Сибири уже выгорело лесов площадью с Грецию

25.05 / В Нацполиции создали департамент защиты интересов общества и государства. Центр противодействия коррупции назвал его тайным

05.06 / Военные инженеры прибыли в Мурманск для восстановления моста через реку Кола

18.05 / В США подтвердили связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей

26.05 / Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Пензе

15.06 / «Путин и Си на марше»: вывод американских войск из Европы ослабит Запад и придаст смелости его оппонентам

12.06 / Министр культуры Украины признал пользу сериалов на русском языке

07.06 / Перевернутый автомобиль пронесся по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска