Ford анонсировал новую модель пикапа к 2021 году

20.07.2020, 12:31, Новости дня

Американский бренд Ford официально презентовал обновленный внедорожник Bronco, что свидетельствует о возможном возвращении в привычную работу после карантина.

Кроме того, специалисты прогнозируют, что в скором времени состоится выход в продажу новой версии Ford Maverick, которая пока остается зашифрованной и не раскрывается публике. Есть предположения, что официальный выход в продажу состоится уже к следующему году, узнать обо всех подробностях автомобиля станет возможным несколько раньше.

Производитель активно функционирует в полном объеме, что позволит выполнить соблюдение сроков без очередных задержек, которые происходили ранее. Эксперты уверены, что модель Ford Maverick является небольшим пикапом, который оснастят передовыми опциями и достойной производительностью.