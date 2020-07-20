 

Учёные рассказали, как орехи пекан влияют на людей с лишним весом

20.07.2020, 12:30, Разное

Американские учёные (Tufts University) рассказали, как орехи пекан влияют на людей с лишним весом. Они славятся кладезем витаминов и минералов, а поэтому эффективны при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Как отмечают зарубежные исследователи, пекан должен войти в рацион людей с избыточным весом. Этот орех имеет внешнее сходство с грецким, однако отличается вкусом: он нежнее и без горчинки, поэтому весьма популярен в кулинарии. Что касается здоровья, то данный продукт благодаря содержанию растительных жиров, может избавить тучных людей от болезней сердца, а также улучшить обмен веществ и чувствительность к инсулину.

Несмотря на то, что пекан крайне питателен и содержит множество витаминов и минералов, медики предупреждают, что у него есть и противопоказания. Поэтому перед употреблением сытного ореха необходимо проконсультироваться со специалистами.





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