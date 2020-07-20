Ани Лорак заинтриговала поклонников видеороликом, снятым у свадебного алтаря

20.07.2020, 12:30, Разное

В микроблоге Instagram Ани Лорак опубликовала интригующий видеоролик, на котором она запечатлена у свадебного алтаря. При этом, певицу ведет под венец ее дочь София.

Спустя несколько секунд после просмотра видео становится понятно, что ролик на самом деле постановочный. Ани Лорак снялась в рекламе, в рамках которой анонсирует розыгрыш призов. «Жених», которого снимают со спины, идет к алтарю и передает артистке ключи от роскошного черного Mercedes. Именно этот автомобиль будет главным призом для подписчиков, которые выполнят условия розыгрыша, или они смогут забрать вместо него миллион рублей. Кроме этого, фолловеры смогут выиграть множество бьюти-боксов. Ани Лорак пообещала, что вскоре порадует первых победителей.

Сцена, в которой София ведет к алтарю артистку, выглядит очень правдоподобно и красиво. Однако некоторые фолловеры считают, что Ани Лорак решила устроить «хайп» на несуществующей свадьбе. В подобных розыгрышах знаменитости могут хорошо заработать, так как привлекают многомиллионную аудиторию, а организаторы выплачивают за это блогерам приличные гонорары. В подобных розыгрышах уже принимали участие Сергей Лазарев, который также выпустил подобный свадебный ролик, а также Ксения Собчак, Максим Галкин и Ксения Бородина. Некоторые подписчики были расстроены тем, что Ани Лорак привлекла к этой рекламе дочь. Однако спонсоры предлагают и детские призы, среди которых красный детский электромобиль, поэтому присутствие Софии вполне объяснимо.