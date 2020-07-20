 

Лолита пешком пересекла белорусскую границу ради выступления на «Славянском базаре»

20.07.2020, 12:30, Разное

Ради выступления на «Славянском базаре» в Витебске российская певица Лолита Милявская решила пешком пересечь белорусскую границу. Об этом исполнительница пояснила во время интервью, которое она дала после завершения репетиции.
Номер Лолиты Милявской должен был завершить «Славянский базар», поэтому приехала она на мероприятие за несколько часов до его начала. Этого времени ей хватило, чтобы приготовиться, но певица все равно была недовольна своим голосом.

В интервью Лолита Милявская назвала свой коллектив «бешеным». Изначально они выехали на электричке «Москва-Смоленск», но машина, которая должна была пересечь белорусскую границу, не смогла этого сделать, пограничники не пустили ее. Певице пришлось в срочном порядке искать второй автомобиль, который бы довез их до границы. А там их приняли в качестве диссидентов, поэтому границу между Белоруссией и Россией коллектив исполнительницы должен был пересечь пешком.





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