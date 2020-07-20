 

Какой будет вторая волна коронавируса: ответ иммунолога

20.07.2020, 12:23, Разное

По словам специалиста, новая волна заболевания будет менее агрессивной. Это связано с тем, что за летние месяцы вирус ослабнет из-за ультрафиолетового излучения. “Солнечные лучи приводят к инактивации вируса”, – подчеркнул Клеричи.

К такому выводу иммунолог пришел в ходе масштабного исследования. Его коллеги поместили COVID-19 в капли воды и подвергли его электромагнитному излучению. Выяснилось, что даже в небольших дозах ультрафиолет способен уничтожать вирус.

Также специалист отметил, что сегодня врачи и пациенты знают много об инфекции и понимают, как нужно действовать в экстренной ситуации. Это поможет одержать скорую победу в борьбе со второй волной заболевания.

Коронавирусом в мире заразились 14 миллионов человек. Первое место по числу инфицированных занимают США. Там выявили 3 миллиона случаев. Далее следуют Бразилия и Индия с 2 миллионом и 1 миллионом пациентов соответственно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

Эпидемиологическая обстановка в России улучшается с каждым днем. За последние сутки COVID-19 обнаружили почти у 6 тысяч граждан. Всего заболели 777 тысяч человек, вылечились
553 тысячи пациентов.





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