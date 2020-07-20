Поклонники восхищаются видео с прогулки Аллы Пугачевой с детьми возле реки

20.07.2020, 12:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлел свою супругу Аллу Пугачеву с детьми Лизой и Гарри во время прогулки у реки. Семья оделась в одном стиле, выбрав белые вещи с черными элементами.

Максим Галкин снял, как Примадонна сидит на склонившемся у воды дереве. Рядом играют близнецы, периодически подбегая, чтобы обнять ее. Лиза и Гарри рассматривают берег реки и бегают по яркой густой траве. Для променада у реки звездной семейство выбрало наряды в одной цветовой гамме. Алла Пугачева была в брюках оверсайз и жакете черного цвета, сын – в темных брюках и светлой футболке, а дочь – в белом брючном костюме.

Фолловеры восхитились тем, как семья Галкина и Пугачевой проводит свободное время. Поклонники сравнили эпизод, запечатленный юмористом, с кадром из кинофильма или произведениями знаменитых русских писателей. Супруг Примадонны сопроводил ролик постом, в котором призвал подписчиков поддержать экологическую инициативу. Она касается создания туристско-рекреационного кластера под названием «Звенигородский вектор», который может расположиться в долине Москвы-реки. Проект призван поддержать развитие экотуризма на территории России.