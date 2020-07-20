 

Доктора рассказали, что у вакцины от коронавируса имеются противопоказания

20.07.2020, 12:09, Разное

Доктора сообщили, что у вакцины от COVID-19 имеются противопоказания. Они объяснили, кому нельзя прививаться.
Из последней информации известно, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции прошли удачно. Создатели лекарства заявляют, что оно безопасно для человека, но эксперты выделили существенное противопоказание, не позволяющее применить вакцину абсолютно для каждого человека.

Врачи объясняют, что вакцинация будет противопоказана людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, так как она может привести к обострению заболеваний. Перед прививкой пациенту необходимо посетить доктора-иммунолога.





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