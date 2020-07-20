 

Мнение: Богами и пророками евреев были предки украинцев

20.07.2020, 11:55, Разное

"Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле", – пишет в своей новой книге "Славные предки украинцев" Сергий Пиддубный, (2019 год, 256 стр, 199 грн).
"Вторая часть имени библейского Нимрода – род – однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была «нип», что вместе составляет «нипрод» – Днепровский род".
В аннотации говорится: "Вы до сих пор считаете, что украинцы молятся придуманным евреями богам и святым?
Исследователь праукраинской истории и языка Сергей Поддубный приводит железные аргументы, что наоборот – богами и пророками евреев были предки украинцев.
Тоже самое относится к грекам, которые якобы дали миру мифы, героев и науку. На самом деле они к ним не имеют никакого отношения. Это наша, украинцев, история. Это наша правда, слава и сила!".
"Книга повествует о могучем народе – народе-творце, народе – победителе и народе-сеятеле с по-меньшей мере трехтысячелетней историей"

(с) Эдуард Долинский https://www.facebook.com/eduard.dolinsky, глава украинского Еврейского комитета

Прекрасно все.

Источник: Colonel Cassad





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