Мнение: Российские элиты – главные герои страны, испытали первыми вакцину от коронавируса на себе

20.07.2020, 11:54, Разное

Bloomberg назвал главных героев нашей страны. Дело было в апреле. Никаких 100 тысяч рублей. Они пишут, что добровольно на себе испытали вакцину от коронавируса, сообщают мастера фэнтези-журналистики (жанр очень востребованный, за него и Пулицера дают), российские элиты. Вот кто настоящие герои страны. Политики, топ-менеджеры, владельцы крупных капиталов.

Желтая пресса forever! Публикации Bloomberg все больше похожи на сатирические заметки “Панорамы” и прочих юмористических изданий с фейк-ньюс. Вся РФ смеется.

Очередь из олигархов стояла в коридорах Кремля – боялись, что доза непроверемнной вакцины (ее же делали за пару месяцев, по мнению Bloomberg) достанется не всем. Ну и некоторые так и остались невакцинированными – и поэтому заболели, как известно.

Браво-браво!

Нужно быть круглым идиотом, чтобы в такое поверить. Ложь впрочем рассчитана не на россиян, а на западного обывателя, а он такое хавает влегкую – не хочется людей обижать, но Задорнов был прав – ну, они там тупыыыые! Россияне, что подтверждается постоянно, куда умнее – наверное, жизненные тяготы и многочисленные потрясения заставили мозги развиваться. Деградация же там – налицо.

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