 

Мнение: Российские элиты – главные герои страны, испытали первыми вакцину от коронавируса на себе

20.07.2020, 11:54, Разное

Bloomberg назвал главных героев нашей страны. Дело было в апреле. Никаких 100 тысяч рублей. Они пишут, что добровольно на себе испытали вакцину от коронавируса, сообщают мастера фэнтези-журналистики (жанр очень востребованный, за него и Пулицера дают), российские элиты. Вот кто настоящие герои страны. Политики, топ-менеджеры, владельцы крупных капиталов.

Желтая пресса forever! Публикации Bloomberg все больше похожи на сатирические заметки “Панорамы” и прочих юмористических изданий с фейк-ньюс. Вся РФ смеется.

Очередь из олигархов стояла в коридорах Кремля – боялись, что доза непроверемнной вакцины (ее же делали за пару месяцев, по мнению Bloomberg) достанется не всем. Ну и некоторые так и остались невакцинированными – и поэтому заболели, как известно.

Браво-браво!

Нужно быть круглым идиотом, чтобы в такое поверить. Ложь впрочем рассчитана не на россиян, а на западного обывателя, а он такое хавает влегкую – не хочется людей обижать, но Задорнов был прав – ну, они там тупыыыые! Россияне, что подтверждается постоянно, куда умнее – наверное, жизненные тяготы и многочисленные потрясения заставили мозги развиваться. Деградация же там – налицо.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3313

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / В США выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

11.03 / Мнение: «Захотелось на шею»

15.07 / Диетолог оценила диету Пугачевой и Разина на картошке и селедке

06.07 / Ученые узнали, почему одни люди защищены от цистита лучше других

15.06 / Представлен смартфон Vivo V19 Neo с 48-мегапиксельной камерой

17.05 / Мнение: СНиПы-хрипы

09.05 / Ольга Павловец после смерти сына и развода смогла снова родить ребёнка и стать счастливой

11.06 / Юлия Норкина перед смертью повздорила с Ольгой Зарубиной и ее дочерью из-за тяжбы с Малининым

28.05 / Мясников назвал допустимым убийство человека за оскорбления

24.05 / В центре Москвы в банке захватили заложников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска