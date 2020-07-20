Налоговая закрыла компанию Гарика Харламова

20.07.2020, 11:53, Разное

Представителям налоговой службы пришлось закрыть компанию шоумена Гарика Харламова. Известно, что организация занималась рекламной деятельностью.

Вместе с Гариком Харламовым бизнесом владели Алексей Пойманов, основной автор Comedy Club, креативный продюсер Алексей Ляпоров и еще один автор Илья Романко. По информации телеграм-канал Mash.

Известно, что налоговая недополучала деньги от компании. Когда они отправились на проверку по зарегистрированному адресу, то увидели, что фирма Харламова съехала. В результате было принято решение о ее закрытии.