Налоговая закрыла компанию Гарика Харламова
20.07.2020, 11:53, Разное
Представителям налоговой службы пришлось закрыть компанию шоумена Гарика Харламова. Известно, что организация занималась рекламной деятельностью.
Вместе с Гариком Харламовым бизнесом владели Алексей Пойманов, основной автор Comedy Club, креативный продюсер Алексей Ляпоров и еще один автор Илья Романко. По информации телеграм-канал Mash.
Известно, что налоговая недополучала деньги от компании. Когда они отправились на проверку по зарегистрированному адресу, то увидели, что фирма Харламова съехала. В результате было принято решение о ее закрытии.
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