Камчатские больницы и поликлиники возвращаются к нормальному режиму работы

20.07.2020, 11:53, Новости дня

Учитывая позитивную динамику снижения случаев заражения COVID-19 среди жителей Камчатки, региональный минздрав готовится поэтапному восстановлению оказания плановой медпомощи, – сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе губернатора и правительства Камчатского края.

«На сегодняшний день в связи с эпидемиологической обстановкой в Камчатском крае и во избежание распространения COVID-19 оказание плановой медицинской помощи ограничено», – отметила руководитель пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края Алла Головань.

Но, добавила собеседница, учитывая позитивную динамику снижения случаев заражения среди населения, выход на «плато» заболеваемости, минздрав края и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом готовятся к поэтапному восстановления оказания медпомощи. Свою роль, в частности, сыграло освобождение коечного фонда, снижение количества пневмоний среди госпитализированных пациентов, добавила Головань.

В медицинских учреждениях края сейчас готовят стационарные отделения к плановому приему пациентов, сообщили в пресс-службе краевого руководства. Разработана «дорожная карта» возобновления работы стационаров, сейчас документ направлен на согласование в Роспотребнадзор.

«Первой к оказанию плановой медицинской помощи вернется Камчатская гериатрическая больница, после проведения всех необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, – рассказала Головань. – Планируемый срок реализации – после 26 июля». Больница вернется к плановому режиму работы при сохранении стабильного спада числа COVD-положительных случаев, а также при условиях сохранения 50% свободного коечного фонда – по требованиям федерального Минздрава. «Далее планируется восстановление работы поликлиник в части возобновления стационарного лечения хронических больных», – рассказала Головань.

Следующим шагом, по словам собеседницы, станет возобновление работы Камчатской краевой больницы, в которой сосредоточена большая часть специализированных отделений в которых оказывается плановая стационарная помощь.

«Эти и другие меры позволят в ближайшем будущем восстановить оказание плановой медицинской помощи на территории Камчатского края», – резюмировала руководитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Как ранее отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, Камчатский край легко пережил период распространения коронавируса. В июне Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), включил край в свой обзор эффективных региональных практик по борьбе с COVID-19. В частности, эксперты упомянули госпитали, развернутые в районных центрах, и прибытие в регион самолета с мобильным компьютерным томографом, который будет вести работу по райцентрам.