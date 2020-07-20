Названа причина смертельного ДТП с въехавшим в остановку в Москве автобусом

20.07.2020, 11:48, Новости дня

По предварительным данным, водитель автобуса, который въехал в остановку в Москве, в результате чего погибла женщина и еще несколько человек пострадали, не справилась с управлением, сообщили в департаменте транспорта.

Как сообщил столичный департамент транспорта, по предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением, при этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена.

«Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. По результатам будет проведена внутренняя проверка», – передает РИА «Новости» сообщение Мосгортранса.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося автобусе никто не пострадал.

На остановке женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, еще один пешеход был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом, который въехал в остановку на юго-востоке Москвы в районе дома № 15 по Ставропольской улице, пострадали три человека.

Автобус следовал по маршруту улица Саратовская – улица Головачева. Водитель совершил наезд на препятствие, находящееся справа по ходу движения, сообщали в пресс-службе столичного ГУ МВД.