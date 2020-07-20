 

МИД назвал главную тему встречи Лаврова с иранским коллегой

20.07.2020, 11:48, Новости дня

Главной темой встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа во вторник станет ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Главная тема – это СВПД, это в первую очередь. Затем, конечно, двусторонние отношения и Сирия. Наиболее актуальные вопросы», – передает РИА «Новости» слова Кабулова.

Напомним, ранее в июле Зариф заявил, что Иран шесть раз пытался запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке в связи с невыполнением своих обязательств США и европейскими участниками договора.





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