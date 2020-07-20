Скандалы: Директору НИИ не понравилось предложение адвоката

20.07.2020, 11:46, Разное

За вымогательство $250 тысяч у обвиняемого суд приговорил юриста Светлана Сантимер к двум с половиной годам лишения свободы

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы приговорил к двум с половиной годам лишения свободы адвоката Светлану Сантимер. Она признана виновной в покушении на мошенничество. По версии следствия, после того как в отношении директора НИИ статистики Росстата Олега Рыбака возбудили уголовное дело по факту необоснованной выплаты зарплаты, госпожа Сантимер предложила ему решить проблемы с правоохранительными органами за $250 тыс. Задержали адвоката во время получения денег.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) в отношении неустановленных лиц было возбуждено главным следственным управлением СКР по Москве в мае 2018 года. Основанием стало заявление тогдашнего юриста НИИ статистики Росстата Джамили Лёвиной-Твардовски, которая сообщила правоохранительным органам о незаконных зарплатах, оформляемых в институте. По итогам расследования, продолжавшегося около года, обвинение было предъявлено директору НИИ Олегу Рыбаку. По ходатайству следствия Черемушкинский райсуд Москвы на время расследования отстранил господина Рыбака от занимаемой должности. В своем решении суд отметил, что обвиняемый «использует свое служебное положение, оказывает давление на свидетелей, скрывает документы и иные доказательства, запрашиваемые для установления обстоятельств по делу». При этом с самого Олега Рыбака следователь взял подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным “Ъ”, в деле господина Рыбака упоминается лишь один эпизод, связанный с перечислением на банковскую карточку 25 тыс. руб. сотруднице НИИ статистики Росстата Наталье Пермяковой, которая в тот момент жила и училась за границей.

В 2013 году она проходила стажировку в институте, будучи еще студенткой. Окончив вуз, девушка устроилась в НИИ на работу, однако через несколько лет решила продолжить обучение в Великобритании. При этом институт оставил ее в своем штате, продолжая выплачивать зарплату. В самом НИИ, впрочем, говорят, что госпожа Пермякова продолжала работать у них в режиме удаленного доступа, занимаясь ведением статистических данных. А написанное юристом Лёвиной-Твардовской заявление ее коллеги связывают с тем, что из-за выросших расценок НИИ разорвал контракт с фирмой ее супруга, якобы занимавшейся обслуживанием официального сайта института статистики.

Адвокат Олега Рыбака Галина Андрианова заявила “Ъ”, что ее клиент своей вины не признает. «Никаких мертвых душ в НИИ не было и нет. Совершенно очевидно, что следствие не может найти этому никаких подтверждений, чем, на мой взгляд, и объясняются постоянные приостановки расследования. По нашей информации, приостановлено оно и сейчас»,— добавила адвокат Андрианова.

Между тем вскоре после того, как господина Рыбака отстранили от работы, ему позвонила адвокат Светлана Сантимер и сообщила, что она знакома с его проблемами. По некоторым данным, ранее защитница, числящаяся в адвокатской конторе №1 Пятигорска (Ставропольский край), но работающая и проживающая в столице, оказывала НИИ услуги по гражданским делам и хорошо знала директора.

При личной встрече адвокат Сантимер сообщила Олегу Рыбаку, что готова посодействовать в закрытии уголовного дела в отношении него, поскольку у нее якобы есть выходы на следствие. За услугу женщина запросила $250 тыс.

Впоследствии госпожа Сантимер еще несколько раз настойчиво предлагала директору свои услуги. Однако тот предпочел обратиться в ФСБ. Задержали Светлану Сантимер 13 сентября 2019 года с поличным во время получения денег в одном из столичных банков. В тот же день ей предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия Пресненский райсуд Москвы отправил адвоката в СИЗО. Свою вину в инкриминируемом преступлении Светлана Сантимер признала практически на первом же допросе, а впоследствии подтвердила свои показания и в ходе очной ставки с потерпевшим Олегом Рыбаком.

Отметим также, что в суде, когда в очередной раз госпоже Сантимер продлевался срок меры пресечения, следователь регулярно упоминал о том, что у нее был сообщник, которого она успела предупредить о своем задержании. Впрочем, сама обвиняемая это отрицала, а следствию личность подельника установить так и не удалось. В итоге на скамье подсудимых адвокат оказалась в одиночестве. В итоге Мещанский райсуд Москвы приговорил Светлану Сантимер, которой грозило до десяти лет лишения свободы, к двум с половиной годам колонии общего режима. Из них почти год она уже отсидела в СИЗО, поэтому уже в ближайшее время сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Получить комментарий ее адвоката “Ъ” не удалось.

Олег Рубникович