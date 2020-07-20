Мнение: Прокурор и коронавирус

20.07.2020, 11:40, Разное

Коронавирус на Ямале добрался уже и до тундры. Вирус обнаружен у оленевода. Недавно он побывал у родственников в райцентре Яр-Сале, у которых также обнаружена инфекция.

Уже возбуждены несколько уголовных дел по факту массового инфицирования COVID-19 среди вахтовиков.

Два уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание) возбудила полиция Нового Уренгоя. В материалах уголовных дел фигурируют уренгойский филиал ООО «Газпром бурение» и ямальском филиал АО «Сибирская сервисная компания».

Прокурорская проверка зафиксировала, что зараженные вахтовики жили в одних помещениях вместе со здоровыми. Из-за этих нарушений в филиале «Газпром бурение» коронавирусом заразились 90 человек, а в филиале «Сибирской сервисной компании» — 14 человек.

Не удивлен. Когда в регионе де-факто разрушена система прокурорского надзора, зараженных коронавиурсом могло быть еще больше. Когда руководители предприятий знают, что прокуратуре не до них, и можно не обращать внимание на такую мелочевку, как санитарно-эпидемиологических правил.

А прокуратуре ЯНАО, долгое время, пока этим надзорным органом руководил Александр Герасименко, похоже, действительно, было не до санитарно-эпидемиологических правил. И это, думаю, не случайно, что четыре года назад на Ямале вспыхнула сибирская язва, которой заболели десятки оленеводов, а тысячи оленей пришлой сжечь…

О какой системе надзора может идти речь, если огромные силы брошены на прессинг Олега Ситникова его корпорацию «Роснефтегаз»? На тот же признанный судом незаконным арест моста из барж через реку Пур было брошено порядка ста человек. Это в 2017 году. А ранее, на кавалерйиский наскок на базы и заправки «Роснефтегаза» прокуратура округа мобилизовала человек двести…. И это только примеры разовых акций. А сколько народу было задействовано на вызовы и допросы работников «Роснефтегаза» в кабинеты сотрудников полиции, налоговой, службы судебных приставов … подсчитать вообще не возможно.

Еще в 2015 году во время командировки в Новый Уренгой мне один из местных предпринимателей напомнил бородатый анекдот про умирающего татарина, который завещает сыновьям беречь евреев.

– Отец, причем тут евреи? Почему мы должны их беречь? – удивляются сыновья умирающего татарина.

– Покончат с евреями, за нас татар возьмутся…

Рассказав этот анекдот, новоуренгойский предприниматель добавил:

– У нас в Новом Уренгое – свой еврей. Но пока прокуратура прессует Олега Афанасьевича Ситникова, прокуратуре не до нас, у них просто нет людей, все брошены на борьбу с «Роснефтегазом»…

– Но ведь когда покончат с ним, за вас возьмутся. Что же вы все помалкиваете, не заступаетесь за Ситникова? – спросил я своего собеседника. И услышал ответ:

– А он сильный, пока его додавят пройдут годы…

Но кто бы мог подумать, что деградация прокурорского надзора так пагубно отразится на распространении коронавируса.

Между тем, режим коронавирусной самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа.