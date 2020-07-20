 

Новые фотографии Марка Цукерберга с отдыха на Гавайях взорвали интернет

20.07.2020, 11:35, Разное

Чуть ли не каждый год сооснователь Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан с детьми отправляются отдыхать на Гавайи. Папарацци это знают и не отказывают себе в удовольствии сделать несколько кадров с участием одного из самых богатых людей мира. На этот раз им крупно повезло: новые папарацционные снимки с Марком облетели все социальные сети и повеселили их пользователей. 

Бизнесмен просто рассекал океанские волны на электрическом серфборде (стоимостью 12 тысяч долларов), а его команда телохранителей и профессиональный серфер Кай Ленни следовали рядом на моторной лодке. Все бы ничего – Марк отлично справлялся с поставленными перед ним задачами, – если бы на его лице не было плотного слоя солнцезащитного крема. У Марка от природы очень светлая кожа, которая быстро сгорает на солнце, а бизнесмен, хотя и находится в идеальном для отдыха месте, продолжает время от времени работать и включаться в переговоры с важными людьми по видеосвязи. Видимо, чтобы не появиться на экранах собеседников с ярко-красным лицом, Цукерберг решил – пусть и чересчур – позаботиться о его защите от солнца. 

Фотографии с Марком первым опубликовал New York Post.

Mark Zuckerberg surfboards in Hawaii with way too much sunscreen https://t.co/TYcdDmBbZGpic.twitter.com/INyGVPvNY6

— New York Post (@nypost) July 19, 2020

legend has it that every summer, Mark Zuckerberg (aka the Mime Surfer) attempts to catch a wave and until he does, his restless spirit will wander the earth for all eternity pic.twitter.com/7JBpLAzcds

— Born Miserable (@bornmiserable) July 19, 2020

Who wore it better #MarkZuckerberg or #Joker ?
pic.twitter.com/HqkbZduz7E

— Dennis DePew (@DennisDePew) July 19, 2020





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