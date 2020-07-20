 

Тата Бондарчук рассекретила нового бойфренда

20.07.2020, 11:35, Разное

30-летняя Тата Бондарчук, сооснователь актерского агентства Art Pictures Junior, поделилась в Instagram снимками нового возлюбленного. Им стал продюсер Филипп Фролов – в частности, в рамках “Кинотавра 2019” он представлял фильм “Болванка”. Поводом для того, чтобы рассказать миру о своей любви, стал день рождения Филиппа – вчера молодой человек отмечал 29-летие.

С днем рождения, мой!

– подписала Тата фото, добавив эмодзи в виде сердца. Как долго встречается пара, неизвестно, но, судя по соцсетям, знакомы Тата и Филипп не первый год.

Тата БондарчукПодписчики Бондарчук тут же решили удостовериться, в разводе ли она сейчас, на что Тата в Instagram-опросе ответила – “да”. По данным СМИ, Тата и Сергей Бондарчук развелись в конце 2019 года – заявление подавала девушка, не огласив общественности истинную причину такого решения.

О том, какая Тата жена, говорят факты: моя одежда всегда выстирана и выглажена, стол всегда накрыт, дома я чувствую уют и теплоту. Это важно, но куда важнее, что Тата – моя боевая подруга. До встречи с ней я был достаточно закрытым человеком, никогда ни с кем не говорил о своих внутренних переживаниях и даже в семье “партизанил”. Из-за этого в моей жизни было много проблем, и я это даже не до конца осознавал. С появлением в моей жизни Таты многие проблемы решились, и больше я к ним не возвращался. Тата – из тех женщин, которые тоже могут и плечо подставить, и спину прикрыть. И о самом сокровенном я по-прежнему говорю только с ней,

– рассказывал Сергей о Тате в интервью HELLO! в 2015 году. Они прожили вместе 7 лет, в браке родилось две дочери – Маргарита и Вера. Споров по поводу раздела имущества и опеки у них не возникло. 

Сергей и Тата Бондарчук

Марго и Вера Бондарчук





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